وزیر آموزش و پرورش از اختصاص حدود ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان نوسازی برای تجهیز هنرستان‌های آذربایجان شرقی خبر داد و بر حمایت از تاسیس هنرستان‌ها در هر نقطه از کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جلسه جمع‌بندی سفر وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به استان آذربایجان شرقی دستور داد تا طرح پیشنهادی جامع پارک علم و فناوری کودک تهیه و ارائه شود.

وی با اشاره به برنامه‌های فناورانه آموزش و پرورش گفت:اطلاعات مربوط به نیاز‌های فناوری تمام مدارس کشور در سامانه‌ای ویژه در حال ثبت است و بسته‌های تجهیزاتی شامل اقلام پرورشی، ورزشی، علمی، بهداشتی، هنری و محیط‌زیستی برای هر مدرسه طراحی شده است.

کاظمی افزود: انجمن پتروشیمی‌های ایران از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود وارد این طرح شده است و پیگیری مصوبات سفر با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی سفر رئیس‌جمهور به استان را فرصتی برای جهش در حوزه آموزش دانست و ابراز امیدواری کرد بخشی از مشکلات استان در این سفر حل شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از اختصاص حدود ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان نوسازی برای تجهیز هنرستان‌های مورد نیاز استان خبر داد و بر حمایت از تاسیس هنرستان‌ها در هر نقطه از کشور تاکید کرد.

وی گفت:مطالبات مربوط به اردوگاه الغدیر تبریز با جدیت پیگیری می‌شود و تزریق منابع مالی در حال انجام است، اما لازم است بخشی از اعتبارات نیز در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری لحاظ شود.

وی افزود: در خصوص اعتبارات سفر، برای هنرستان‌های استان آذربایجان شرقی حداقل دو تا دو و نیم همت اعتبار ویژه در نظر گرفته خواهد شد.

وی تاکید کرد که اعتبارات جاری آموزش و پرورش قطع نخواهد شد و برای تسریع اجرای پروژه‌ها از محل مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اقدام خواهد شد.

علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و هدایت ۵۰ درصدی دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارت‌محور تاکید کرد و خواستار تاسیس شعبه یا مرکز دانشگاه فرهنگیان در شهرستان‌هایی مانند مرند و جلفا شد.

منادی با اشاره به نیاز مبرم استان به توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت:با وجود تلاش‌های گسترده در حوزه آموزش، استان آذربایجان شرقی به‌ویژه شهر تبریز، همچنان با کمبود شدید فضا‌های آموزشی مواجه است. این مسئله باید با عزم ملی و تخصیص اعتبارات ویژه برطرف شود. نوسازی مدارس نه تنها یک نیاز فیزیکی بلکه گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری است.

منادی افزود: تبریز باید در تراز یک کلان‌شهر فرهنگی و علمی کشور دیده شود. ما نیاز داریم هر دانشگاه استان حداقل سه دانشکده فعال داشته باشد تا بتوانیم در کنار صنعت نیرو‌های متخصص و مهارت‌محور تربیت کنیم. آموزش باید پیوندی واقعی با تولید و اشتغال داشته باشد و این ماموریت تنها با همکاری جدی دولت، مجلس و بخش خصوصی محقق می‌شود.

وی تاکید کرد که اجرای کامل مصوبات سفر وزیر آموزش و پرورش به استان می‌تواند آغازی برای تحول جدی در نظام مهارت‌آموزی، توسعه هنرستان‌ها و ایجاد عدالت آموزشی در شمال‌غرب کشور باشد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در نشست جمع‌بندی سفر اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با قدردانی از پیگیری میدانی مسائل آموزشی استان ابراز امیدواری کرد نتایج این سفر منشا تحولی در حوزه آموزش و پرورش باشد.

سرمست با اشاره به پیشینه تاریخی آذربایجان شرقی در بنیان گذاری آموزش نوین کشور گفت: در دولت دکتر پزشکیان که بیشترین توجه را به عدالت آموزشی دارد، تمام تلاش ما احیای جایگاه تاریخی استان در این عرصه است.

وی افزود: با وجود پیشتازی استان در پیشرفت پروژه‌های آموزشی با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سرانه فضا‌های آموزشی از میانگین کشوری پایین‌تر است و جبران این عقب‌ماندگی از اولویت‌های اصلی ماست.

استاندار آذربایجان شرقی از تعریف پروژه‌های جدید با مشارکت مس سونگون و خیرین برای ارتقای سرانه آموزشی خبر داد و گفت:در کنار توسعه فضاها، کیفیت آموزش نیز اهمیت دارد و برنامه‌هایی برای تقویت مهارت و پیوند صنعت با آموزش و پرورش در دستور کار است.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حفظ میراث آموزشی استان اشاره کرد و افزود: دبیرستان فردوسی تبریز به عنوان یکی از نخستین مراکز آموزشی کشور در حال طی مراحل ثبت ملی است و همچنین با همت رئیس اتاق بازرگانی ایران، هنرستان صنعتی وحدت که مهد صنعتگران بزرگ استان بوده، بازسازی و برند‌سازی می‌شود.

وی با بیان اینکه هنرستان‌های جوار صنعت در اولویت برنامه‌های استان قرار گرفته‌اند افزود: اداره‌ کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برای نخستین بار در کشور یکی از ساختمان‌های اداری خود را به هنرستان تبدیل کرده که اقدامی قابل تقدیر است.

سرمست تاکید کرد: تمام تلاش ما تقویت پیوند صنعت و مهارت با آموزش و پرورش است تا از این طریق بتوانیم کیفیت آموزش را ارتقا داده و نیاز‌های آینده بازار کار را تامین کنیم.

صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم حمایت ویژه از زیرساخت‌های آموزشی استان، خواستار حفظ، بازسازی و تجهیز دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز به عنوان یکی از بنا‌های تاریخی و باارزش آموزشی کشور با بیش از یک قرن سابقه آموزشی و تاریخی شد.

صادقی همچنین بر ضرورت تجهیز هنرستان‌های استان به ویژه هنرستان ماندگار وحدت تبریز به دستگاه CNC و تجهیزات فنی نوین برای آموزش مهارت‌های روز تاکید کرد و افزود: توسعه هنرستان‌ها، سرمایه‌گذاری در آینده اشتغال جوانان است.

وی تامین خودرو‌های خدماتی و اداری برای مناطق و نواحی چهل گانه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی را یکی دیگر از نیاز‌های فوری استان برشمرد و اظهار کرد: نبود ناوگان خودرویی مناسب، ارائه خدمات آموزشی در مناطق دورافتاده را با چالش جدی مواجه کرده است.

گفتنی است در جلسه جمع‌بندی سفر وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به استان آذربایجان شرقی مصوباتی با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس به تصویب رسید.

همچنین بر اساس این مصوبات قول مساعد برای تجهیز، مرمت و بازسازی دبیرستان فردوسی تبریز به عنوان دبیرستان ماندگار داده شد و همچنین تخصیص حدود ۳۵ دستگاه CNC برای هنرستان‌ها به تصویب رسید.