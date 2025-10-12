سرپرست بهزیستی مازندران از ارائه بیش از ۱۰۵ هزار خدمت مشاوره تلفنی و آموزش مهارت‌های زندگی به نزدیک به ۲۴ هزار نفر در شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران با اشاره به نام‌گذاری هفته سلامت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با شعار "دسترسی به خدمات سلامت روان در بلایا و شرایط اضطراری"، از ارائه بیش از ۱۰۵ هزار خدمت مشاوره تلفنی و فعالیت ۲۲۰ مرکز مشاوره در استان، طی شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.

رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه سلامت روان، بخش جدایی‌ناپذیر سلامت عمومی جامعه است، اظهار کرد: هفته سلامت روان فرصتی برای یادآوری اهمیت توجه به بهداشت روانی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی است.

وی افزود: دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی مازندران در راستای ارتقای سلامت روان فردی و اجتماعی، گسترش خدمات مشاوره‌ای و افزایش دسترسی مردم به خدمات روانشناختی، در شش ماه گذشته، برنامه‌های متنوعی را در بخش‌های تلفنی، حضوری و آموزشی اجرا کرده است.

رحمانی با اشاره به فعالیت خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ (صدای مشاور) گفت: این خط از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب و در تمام روز‌های هفته فعال بوده و در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۵ هزار و ۵۴۲ تماس در زمینه‌های فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، پیش از ازدواج و طلاق ثبت و پاسخگویی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات روانشناختی حضوری، مراکز مشاوره دولتی و غیردولتی استان به ۹۷ هزار و ۸۴۷ نفر خدمات تخصصی در زمینه‌های فردی، گروهی، خانواده، تربیتی، تحصیلی و مداخلات روانی در بحران‌ها ارائه کرده‌اند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران از اجرای طرح‌های آموزش‌های ارتقایی حوزه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده خبر داد و گفت: در راستای ترویج ازدواج آگاهانه و پایدار، کارگاه‌های آموزش پیش از ازدواج برای جوانان برگزار شد که ۸ هزار و ۲۷۸ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به طرح آموزش زندگی خانواده، اظهار کرد: این طرح با محور آموزش ارتباط موثر، مهارت‌های ارتباطی، صمیمیت، شیوه‌های فرزندپروری، مدیریت تعارض و افزایش رضایت زناشویی برای ۱۴ هزار و ۱۰۸ زوج در پنج سال نخست زندگی مشترک اجرا شد.

رحمانی ادامه داد: در قالب برنامه آموزش مهارت‌های زندگی، ده مهارت اساسی زندگی شامل خودآگاهی، مهارت ارتباطی، تصمیم‌گیری، حل مسئله، مقابله با استرس، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقادانه، کنترل خشم، همدلی و مدیریت هیجان به ۲۳ هزار و ۹۳۱ نفر از اقشار مختلف جامعه آموزش داده شد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط والدین و نوجوانان، تصریح کرد: در طرح آموزش والدین و توانمندسازی خانواده در دوران بلوغ و نوجوانی که با هدف بهبود روابط خانوادگی و کاهش رفتار‌های پرخاشگرانه برگزار شده است، دو هزار و ۴۹۲ نفر از والدین و نوجوانان در آن شرکت کردند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، گفت: در حوزه مشاوره و حمایت‌های روانی–اجتماعی در بلایا (طرح محب) نیز با مشارکت داوطلبان حوزه روان‌شناسی و مشاوره، آموزش‌های مرتبط با مدیریت استرس و اضطراب به یک هزار و ۶۰۸ نفر ارائه شد.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح بهبود و مراقبت از روابط زوجین در دوران ازدواج و پنج سال نخست زندگی افزود: این طرح با رویکرد ازدواج آگاهانه، زندگی مشترک با کمترین تعارضات، سازش زوجین و کاهش تعارضات خانوادگی برای یک هزار و ۱۴۶ نفر برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله نیز با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات اضطرابی و پیشگیری از آسیب‌های روانی، ۹۵۹ کودک مورد غربالگری قرار گرفتند که به منظور پیشگیری از بروز بیماری‌ها و اختلالات اضطرابی جهت مداخلات تخصصی ارجاع داده شدند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران از فعالیت ۲۲۰ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دولتی و غیردولتی در سطح استان خبر داد و گفت: این مراکز خدمات تخصصی در زمینه‌های فردی، خانوادگی، تحصیلی و ازدواج به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی افزود: در قالب برنامه بین‌دستگاهی آموزش حین ازدواج نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، آموزش‌های مهارتی برای پنج هزار و ۴۸۹ نفر از زوج‌های در آستانه ازدواج برگزار شد.

رحمانی در پایان با تأکید بر نقش مهم خدمات روانشناختی در ارتقای سلامت جامعه، بیان کرد: سلامت روان بنیان پایداری خانواده و اجتماع است؛ بهزیستی مازندران با تکیه بر نیروی تخصصی و اجرای برنامه‌های مبتنی بر آموزش و مشاوره، تلاش دارد تا دسترسی مردم به خدمات روانی و اجتماعی را در سراسر استان افزایش دهد.