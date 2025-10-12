نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت:کمتر از ۳۰ درصد مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مجید نصیرپور در جلسه راهکار‌های توسعه فرهنگی شهرستان سراب با بیان اینکه نهاد‌های فرهنگی سهم قابل قبولی از اعتبارات دولتی را دریافت نمی‌کنند گفت: تعدد دستگاه‌های همسو در حوزه فرهنگ و هنر از یکسو و کمبود اعتبارات از سویی دیگر مانع رشد و توسعه متناسب اماکن و برنامه‌ها در جامعه شده است.

وی بر ضرورت برگزاری برنامه‌های هنری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه تاکید کرد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حفظ فرهنگ شهادت طلبی در جامعه گفت:در حوزه جنگ نرم و مقابله با هجمه‌های استکبار مشارکت تمام نیرو‌های فرهنگی و هنری منطبق با اصول و آرمان‌های نظام اسلامی ضروری است.

نصیرپور با اشاره به تعطیلی ۲۰ ساله سینمای شهرستان سراب خواستار توجه مسئولان به تنها مکان فرهنگی این شهرستان و احیای دوباره آن شد.

پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری سراب از برگزاری همایش تجلیل از مفاخر ادبی خبر داد و گفت:تلاش می‌کنیم کنگره بزرگداشت علامه عبدالحسین امینی صاحب کتاب ۲۰ جلدی الغدیر در سطح ملی در این شهرستان برگزار شود.

پایان با اشاره به روند احداث سالن پلاتو در شهرستان‌های مراغه، هشترود، اهر و مرند افزود: احداث این سالن در شهرستان سراب از مطالبات جدی اهالی هنر است که با تخصیص زمین مورد نیاز، ساخت و تجهیز خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش گروه‌های هنری تئاتر، خوشنویسی و موسیقی شهرستان سراب در یکسال گذشته خواستار حضور هنرمندان در جشنواره استانی تئاتر شد.

حجت الاسلام سید محمد طباطبایی امام جمعه سراب با اشاره به تاکیدات اسلام در مورد تفریحات سالم گفت: احیا و بازسازی سینما، استخر و برخی تفرجگاه ها جهت استفاده هنرمندان و عموم مردم و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی ضروری است.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با بیان اینکه برگزاری برخی رویداد‌های فرهنگی و ادبی در سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده است گفت:برگزاری جشنواره شعر آذربایجان، موسیقی عاشیقلار و تئاتر در این شهرستان سابقه‌ای ۱۵ ساله دارد که امیدواریم با همکاری نهاد‌های فرهنگی دوباره شاهد اجرای آنها باشیم.

گفتنی است مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ضمن دیدار با هنرمندان از نمایشگاه عکس راهیان نور آثار هنرمند عکاس بهنام مجتهدی بازدید کرد.

پایان همچنین با جانباز دفاع مقدس ۱۲ روزه سرباز وظیفه سهیل ندیرپور نیز دیدار کرد.