معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۵۰ درصد کاهش تلفات جاده ای به اقدامات کمیسیون ایمنی راه‌ها و دستگاه‌ها وابسته است گفت: ۵۰ درصد موضوع هم به رعایت قوانین رانندگی و ایمنی خود مردم بر می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ظفر محمدی در هفتاد و دومین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی با اولویت بررسی و رفع راه‌های مواصلاتی پر خطر استان با تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه رانندگی در جامعه گفت: در راستای فرهنگ سازی در حوزه رانندگی باید از ظرفیت رسانه‌ها و آموزش و پرورش به عنوان یکی از ضروریات استفاده کنیم اگر رانندگان به قوانین پایبند باشند و از سرعت مطمئنه تخطی نکنند بسیاری از حوادث اتفاق نمی‌افتد.

ظفر محمدی افزود:برگزاری این جلسات برای خدمت به مردم است چرا که در قبال مردم عزیز مسئولیت زیادی بر عهده داریم لذا هر کس باید در کار خود برای کاهش آمار‌های تصادفات جاده‌ای اقدام کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد کاهش تلفات تصادفات به اقدامات کمیسیون و تصمیمات ما بر می‌گردد افزود: ۵۰ درصد موضوع هم به رعایت قوانین رانندگی و ایمنی خود مردم بر می‌گردد همچنین اگر امکانات پزشکی ما در آمبولانس‌ها بیشتر شود بسیاری از تلفات و میزان مصدومان و آمار‌ها کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: تدوین برنامه جامع عملیاتی برای ارتقای ایمنی راه‌ها توسط دستگاه‌های مسئول بسیار مهم است تا کمبود‌ها و کاستی‌ها رفع شود.

گفتنی است در این جلسه مصوباتی شامل تکمیل تابلو‌ها و تجهیرات ایمنی، دور برگردان‌های محور تبریز - اهر توسط راه و شهرسازی استان، تکمیل احداث راه‌های میانه - میاندو آب، تعریض راه‌های سرچم - اردبیل و مرند - جلفا و تعریض بستان آباد- تبریز، تعیین تکلیف متولی راه محله کجوار مورد بررسی قرار گرفت.