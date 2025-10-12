ایستگاه قطار "واترلو" مهمترین پایانه حمل و نقل مسافری در لندن به تسخیر مخالفان رژیم صهیونیستی و حامیان حقوق فلسطینیان درآمد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در تظاهرات امروز هواداران فلسطین در ایستگاه واترلو درلندن، گروه " خواست یا مطالبه جوانان"، با حضور در سالن اصلی این ایستگاه و سر دادن شعار‌های ضد اسرائیلی، پایان دادن به حمایت‌های حکومت انگلیس از رژیم اسرائیل را خواستار شدند.

گروه " خواست جوانان" درباره هرگونه ماجراجویی‌های تازه رژیم اسرائیل و نقض آتش بس هشدار دادند.

این گروه در شبکه ایکس نوشت: اگرچه مثلا آتش بسی در غزه برقرار شده است، اسرائیل و حامیانش، بار‌ها توافق‌ها را نقض کردند.

این اقدام بخشی از اعتراضات مرتبط با جنگ غزه و حمایت از فلسطین این جوانان است که در محل‌های پر رفت و آمد برگزار می‌شود.

این جوانان تهدید کردند در صورت هرگونه نقض آتش بس و از سرگیری نسل کشی فلسطینیان با شدت و گستردگی بیشتری واکنش نشان خواهند داد.

امروز و یک روز پس از اجرای نقشه ترامپ درباره غزه، صد‌ها هزار نفر از قشر‌های مختلف مردم انگلیس با برگزاری یکی از بزرگترین تظاهرات هفته‌های اخیر علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم شعار دادند و پایان دادن فوری به حمایت‌های حکومت انگلیس از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

آنان همچنین محاکمه و مجازات سران رژیم اسرائیل و همدستان این رژیم در قتل عام بیش از ۶۷ هزار فلسطینی و ویرانی غزه را خواستار شدند.

حاضران در این تظاهرات همچنین درباره هرگونه پیمان شکنی رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس در غزه به حامیان این رژیم هشدار دادند و تاکید کردند با موج گسترده اقدامات حامیان فلسطین مواجه خواهند شد.

در دو سال اخیر که رژیم صهیونیستی با حمایت شرکای غربی، به ویژه آمریکا، انگلیس و آلمان، به نسل کشی در فلسطین مشغول بود، هواداران فلسطین در انگلیس هر دو هفته یک بار، در همبستگی با ملت فلسطین و با هدف محکومیت جنایات اسرائیل و حامیانش علیه مردم فلسطین، تظاهرات گسترده برگزار کردند.

خانم "لیندزی جرمن"، مدیر "کارزار جنگ را متوقف کنید"، که بزرگترین سازمان ضد جنگ دراروپاست، طرح ترامپ برای آتش بس در غزه را طرحی واقعا استعماری دانست و گفت: به علت استعماری بودن طرح رئیس جمهور آمریکا و پیمان شکنی‌های اسرائیل و آمریکا، ما باید تا زمان آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در صحنه حضور داشته باشیم و به حمایت خود از آرمان فلسطین ادامه دهیم.