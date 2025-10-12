به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از المسیره، البخیتی گفت: ما خطاب به برادران خود در غزه می‌گوئیم، ما در صلح و سازش هستیم با کسی که با شما در صلح است و در جنگ و ستیز هستیم با کسی که با شما در جنگ است.

وی تاکید کرد: به منظور تداوم آتش بس در غزه، این نکته را به همه یادآوری می‌کنیم که جبهه پشتیبانی یمن به عنوان یک اهرم فشار در دست مذاکره کننده‌های فلسطینی است و می‌توانند روی آن حساب باز کنند.

«نصرالدین عامر» عضو ارشد جنبش انصارالله یمن پیش‌تر در اظهاراتی با بیان اینکه صبر و مقاومت مردم غزه، جهان را به شگفتی واداشت، گفت که مقاومت ثابت کرد اسرا تنها از طریق مذاکره بازخواهند گشت.

عامر در یادداشتی نوشت: دو سال پیش در چنین روزهایی، مقاومت در غزه اعلام کرد که اسرای اسرائیلی تنها از طریق مذاکره بازخواهند گشت، در حالی که اسرائیل مدعی شد آنها را با زور باز خواهد گرداند و در این مسیر جهان ظالم همراه او بود.

عضو ارشد انصارالله یمن، گفت: امروز، به فضل خدا، فداکاری مجاهدان و صبر مردم غزه و ایستادگی آنها که همه جهان را شگفت‌زده کرده است، به ثمر نشسته است. همچنین ایستادگی جبهه‌ها و حمایت آنان از غزه تا این لحظه، جلوه‌ای از توکل به خدا، صبر، مقاومت و فداکاری است.

وی افزود: دو سال پیش، مردم یمن، رهبر و ارتش آن کشور به مردم غزه اعلام کردند که تنها نیستید و نخواهید بود و تا پیروزی با شما خواهند بود، به اذن خدا.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر روز جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

شبکه الجزیره قطر جمعه شب اعلام کرد به سندی از مراحل اجرایی طرح ترامپ برای توقف جنگ در نوار غزه دست یافته است که بر اساس آن، جنگ در غزه ظرف ۷۲ ساعت پس از موافقت رژیم صهیونیستی و حماس متوقف خواهد شد و با آغاز عقب‌نشینی تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از اطراف نوار غزه، جنبش حماس موظف است اطلاعات مربوط به اسیران اسرائیلی را ارائه کند.

طبق توافق، حماس باید طی این مدت ۲۰ گروگان اسرائیلی زنده را آزاد کند، و در مقابل، اسرائیل متعهد به آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی با محکومیت‌های طولانی‌مدت از زندان‌های خود شده است.

همچنین قرار است ۱۷۰۰ زندانی دیگر که در جریان جنگ اخیر در غزه دستگیر شده‌اند، در مراحل بعد آزاد شوند.

اما در این فهرست، اسامی برخی چهره‌های برجسته فلسطینی که حماس خواستار آزادی آنها شده بود از جمله مروان برغوثی از رهبران جنبش فتح، احمد سعدات دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین و حسن سلامه از رهبران حماس دیده نمی‌شود.