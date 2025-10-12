پخش زنده
منابع خبری گزارش دادند که شماری از اعضای هیئت همراه نخست وزیر قطر در مصر در حادثه رانندگی جان باختهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از رادیو الاقصی، سه نفر از اعضای هیئت مذاکره کننده قطری در موضوع غزه بر اثر سانحه رانندگی در «شرم الشیخ» مصر جان باختند. عبدالله غانم الخیارین (همراه نخستوزیر قطر)، حسین الجابر و عبدالله الکواری از جانباختگان هستند. دو نفر از اعضای هیئت قطری در «شرم الشیخ» نیز در بخش مراقبتهای ویژه هستند. یک منبع امنیتی مصری گفت: دیپلماتهای قطری در مسیر نشستی رسمی برای اعلام توافق درباره غزه بودند.
برخی رسانهها شمار کشتههای هیئت قطری را چهار نفر اعلام کردهاند.
رسانههای قطری تاکنون درباره این حادثه گزارشی منتشر نکردهاند.
در ادامه اجرای آتش بس در نوار غزه، ریاست جمهوری مصر شنبه شب اعلام کرد که روز دوشنبه یک نشست بینالمللی با حضور بیش از ۲۰ کشور در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد.
هدف اصلی این نشست، پایان دادن به جنگ در نوار غزه عنوان شده است.
همزمان، وبسایت آمریکایی آکسیوس نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه دعوتنامههای رسمی را برای این نشست سران درباره غزه که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، ارسال کرده است.
بر اساس پیامی از وزارت خارجه آمریکا که آکسیوس به آن دست یافته، کشورهای متعددی برای حضور در این اجلاس دعوت شدهاند که از جمله آنها میتوان به اسپانیا اشاره کرد.
آکسیوس همچنین به نقل از منابع خود ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت در این نشست مهم درباره غزه در شرم الشیخ دعوت شده است.