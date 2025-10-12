دوگانه سوز شدن ۸۰ نانوایی در هریس
فرماندار هریس گفت:طرح دوگانه سوز کردن نانواییها گامی ضروری است که میتواند تداوم تولید نان را در شرایط اضطراری و بحرانهای احتمالی تضمین کند و خوشبختانه تاکنون ۸۰ نانوایی در سطح این شهرستان دوگانه سوز شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد عبداللهی در جلسه شورای پدافند غیرعامل با بیان اینکه تولید محتوا، آگاهسازی و آموزش همگانی از ارکان مهم پدافند غیرعامل است گفت:آمادگی کامل و صددرصدی باید در اولویت همه ادارات باشد و دوگانهسوز کردن نانواییها از موضوعات ضروری در این زمینه است.
وی همچنین بر برپایی نمایشگاههای آموزشی و آگاهسازی عمومی در زمینه پدافند غیرعامل تاکید کرد و گفت:هر زمان مردم در صحنه بودهاند نتایج مطلوبی حاصل شده است و آموزش همگانی نقش تعیینکنندهای در مدیریت شرایط بحرانی دارد.
عبداللهی همچنین از ادارات خدماترسان خواست تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تجهیز به موتورهای برق اضطراری اقدام کنند و افزود:باید از ظرفیت فضای مجازی برای ارتقای آموزش همگانی در حوزه پدافند غیرعامل بهطور جدی بهره برد.