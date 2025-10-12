پخش زنده
سفیر پیشین ایران در عراق گفت: مقاومت مردم غزه در جنگ ارادهها روایتها ادراکی و شناختی پیروز نبرد دو ساله با رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسن کاظمی قمی در نشست بیداری اسلامی با محوریت مقاومت فلسطین افزود: صهیونیستها به هیچ یک از اهداف خود مبنی بر خلع سلاح مقاومت و کوچ اجباری مردم غزه دست نیافتند حال انکه غربیها به ویژه امریکا در طول این مدت از حمایتهای نظامی مالی امنیتی و اطلاعاتی از رژیم اشغالگر دریغ نکردند.
وی با بیان اینکه رییس جمهور آمریکا نیز برای سرپوش گذاشتن بر وعدههای خود تلاش کرد در دوره کنونی نقش صلح طلب را از خود نمایش دهد، ادامه داد: ترامپ وعده هایش برای پایان جنگ اوکراین و روسیه عملی نشد، او تنشها با دولتهای دیگر را افزایش داد، اما اکنون برای حفظ وجهه بین المللی و همچنین در پیش بودن انتخابات داخلی امریکا از خود چهره صلح طلب نشان دهد حال آنکه برای مردم جهان غزه و حمایت امریکا از رژیم کودک کش، عیاری روشن و تاریخی از ایالات متحده به نمایش گذاشت.
سفیر پیشین ایران در عراق با اشاره به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه صلح اسرائیل مقدمه صلح خاورمیانه است، تصریح کرد: سخن ترامپ یعنی تشکیل اسرائیل بزرگ، اجرای عادی سازی روابط با رژیم یا همان صلح ابراهیم، و اهداف امریکا و صهیونیستها به نتیجه نخواهد رسید.