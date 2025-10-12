به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت دفاع افغانستان ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: دیشب نیرو‌های مسلح امارت اسلامی افغانستان (حکومت افغانستان) در پاسخ به نقض مکرر حریم افغانستان از سوی ارتش پاکستان و حملات هوایی بر خاک افغانستان، عملیات موفق انتقام جویانه را بر مراکز نیرو‌های امنیتی پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند انجام دادند و این عملیات حوالی ساعت دوازده شب پایان یافت.

وزارت دفاع افغانستان گفته است: ‏اگر جانب مقابل (پاکستان) بار دیگر حریم افغانستان را نقض کند، نیرو‌های مسلح ما برای دفاع از حریم کشور آماده بوده و پاسخ قاطع خواهد داد.

برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دوازده نیروی پاکستانی در عملیات انتقام جویانه نیرو‌های افغانستان حکایت دارد و پنج نیروی پاکستانی نیز تسلیم نیرو‌های افغان شده‌اند.

گزارش‌هایی نیز وجود دارد که دیشب پاکستان از جنگنده‌ها و پهپاد‌های خود برای هدف قراردادن نیرو‌های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان استفاده کرده است.