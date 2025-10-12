رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه اندازی کنسرسیوم چندجانبه مدیریت، اقتصاد و توسعه پایدار دریامحور در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی مجیدپور گفت: با آغاز به کار فعالیت‌های مرکز توسعه کسب و کار‌های دریایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کنسرسیوم چندجانبه‌ای بین نهاد ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل یافته است تا اجرای علمی سیاست‌های توسعه دریامحور به طور جدی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های مربوط به سند توسعه دریامحور، نیازمند بازآرائی در ساختار حکمرانی کشور، همگرایی نهاد‌ها و تسهیل قوانین و مقررات است، اظهار کرد: مرکز توسعه کسب و کار‌های دریایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان یک نهاد دانشگاهی، ضمن تولید فکر و اندیشه می‌تواند محفل مناسبی برای گفتمان سازی و تقریب رویکرد‌ها بین نهاد‌ها و نقش آفرینان دولت، دانشگاه، مجلس و صنعت باشد.

عباس سروش، سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست، این دانشگاه را یکی از تاثیرگذارترین دانشگاه‌ها در کشور دانست و اعلام کرد که رویکرد تاریخی این دانشگاه همواره بر مشارکت در حل مسائل جامعه بوده است.

علی عبدالعلی زاده، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریامحور هم پیشنهاداتی از جمله برگزاری یک نشست عالی رتبه بین المللی با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین تشکیل یک کنسرسیوم سیاست پژوهی در حوزه مدیریت و اقتصاد را مطرح کرد و افزود: فقدان رویکرد‌های علمی در حوزه مدیریت و اقتصاد نقطه ضعفی است که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار دانش‌های فنی-صنعتی می‌تواند به آنها پرداخته و به اجرایی سازی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه دریامحور به کشور کمک شایانی کند.