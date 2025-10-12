مشوقهای بازنشستگی زودهنگام برای مادران
رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: افزایش سنوات، تعیین تکلیف حق اولاد و عائلهمندی، مشوقهای بازنشستگی زودهنگام و ممنوعیت تعدیل والدین از مصوبات نظارتی کمیته جمعیت است که بر اجرای دقیق آن توسط دستگاهها نظارت میشود.
امیرحسین بانکیپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
از تشکیل جلسه نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس با نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی خبر داد و گفت: در این جلسه تاکید شد، دستگاههای مربوطه بر اجرای دقیق ۱۰ مصوبه و تکلیف قانون جوانی جمعیت در سازمانها نظارت کنند.
وی افزود: در این جلسه درباره برخی تکالیف و حمایتهای سازمان اداری و استخدامی از مادران شاغلی که از سال ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شدهاند، تاکید شد.
افزایش سنوات خدمتی به صورت ارتقای رتبه شغلی
رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بر اساس یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، به کارمندان دولتی که فرزند سوم به بعد خود را به دنیا آوردهاند، به ازای هر فرزند، یک سال سنوات خدمتی اضافه میشود.
آقای بانکیپور با اشاره به این موضوع گفت: مقرر شد این افزایش سنوات به صورت ترفیع در رتبه و طبقه برای کارمندان مشمول اعمال شود. این افراد میتوانند برای اجرای این قانون پیگیریهای لازم را انجام دهند و دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.
تعیین تکلیف حق اولاد و عائلهمندی در بودجه سال جاری
این مقام مسئول در ادامه به موضوع حق اولاد و عائلهمندی پرداخت و یادآور شد: براساس قانون، در چهار سال گذشته حق اولاد سالیانه ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی ۵۰ درصد افزایش پیدا میکرد که امسال سال پایانی آن است. قرار شد این افزایش حتماً در بودجه سال جاری اعمال و به طور کامل اجرایی شود.
مشوقهای بازنشستگی زودهنگام برای مادران
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس گفت: یکی دیگر از محورهای این جلسه، پیگیری مشوقهای بازنشستگی برای مادران بود. بر اساس مصوبه کمیته، بانوان کارمند با ۲۰ سال سابقه خدمت با داشتن یک فرزند در سن ۴۲ سالگی، دو فرزند در سن ۴۱ سالگی و سه فرزند یا بیشتر با حداقل سن ۴۰ سال میتوانند بازنشست زودهنگام داشته باشند.
ممنوعیت قطعی تعدیل مادران و والدین دارای سه فرزند
آقای بانکیپور با تاکید بر لزوم تامین امنیت شغلی برای خانوادهها، افزود: به تمام بخشهای دولتی ابلاغ شد که والدین با قراردادهای رسمی، پیمانی و سایر موارد که دارای سه فرزند هستند و همچنین مادران باردار یا مادرانی که فرزند شیرخوار دارند، دستگاهها و سازمانها حق تعدیل و اخراج این افراد را ندارند.
در جشنواره شهید رجایی، شاخصهایی برای عملکرد دستگاههای دولتی مشخص شده بود که براساس آن، میزان اجرای قانون جوانی جمعیت در دستگاهها ارزیابی میشود.
اهرمهای نظارتی مجلس برای اجرای قانون جوانی جمعیت در دستگاهها
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس گفت: مصوبات را به دستگاههای مربوطه ابلاغ میکنیم و آنها موظفند ظرف ده روز گزارش اجرا را به کمیته ارائه دهند. در صورت تمرد یا اجرا نشدن صحیح، مجلس از ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال از وزیر، استیضاح و ارسال پرونده به بازرسی کل کشور و قوه قضاییه استفاده خواهد کرد.