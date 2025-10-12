پخش زنده
همزمان با هفتمین روز از گرامیداشت هفته انتظامی، مراسم تجلیل از سربازان وظیفه نمونه استان هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: هدف از این مراسم ارج نهادن به خدمات خالصانه نیروهای وظیفه در برقراری نظم و امنیت است.
سردار جاویدان افزود: سربازان رکن اصلی اقتدار عملیاتی ما هستند، اما باید تأکید کنم که ارزش واقعی و جایگاه معنوی سربازان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در ساختار پلیس، فراتر از هرگونه درجه و جایگاه سازمانی است و آنان حافظان حقیقی امنیت جامعه محسوب هستند.
وی گفت: تعهد، انضباط و شجاعتی که سربازان در میدان عمل به نمایش میگذارید، ضامن موفقیتهای مستمر پلیس است.
در پایان این مراسم از سربازان نمونه با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه قدردانی شد.