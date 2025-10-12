به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: هدف از این مراسم ارج نهادن به خدمات خالصانه نیرو‌های وظیفه در برقراری نظم و امنیت است.

سردار جاویدان افزود: سربازان رکن اصلی اقتدار عملیاتی ما هستند، اما باید تأکید کنم که ارزش واقعی و جایگاه معنوی سربازان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در ساختار پلیس، فراتر از هرگونه درجه و جایگاه سازمانی است و آنان حافظان حقیقی امنیت جامعه محسوب هستند.

وی گفت: تعهد، انضباط و شجاعتی که سربازان در میدان عمل به نمایش می‌گذارید، ضامن موفقیت‌های مستمر پلیس است.

در پایان این مراسم از سربازان نمونه با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه قدردانی شد.