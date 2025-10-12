به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ، مدیر حج و زیارت استان زنجان اعلام کرد: پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور از جمله استان زنجان آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت استان ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ می‌توانند از ۲۰ مهر تا ۲۳ مهر نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کنند. همچنین، دارندگان قبوض تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۶ از ۲۳ مهر و دارندگان تا ۳۰ آذر ۱۳۸۶ از ۲۶ مهر می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام دهند.

متقاضیان استان زنجان پیش از ثبت‌نام لازم است به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir مراجعه کرده و اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند. در صورت عدم مراجعه اولویت‌ها به ترتیب و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

متقاضیان استان زنجان باید کارت بانکی منطبق با کد ملی و شماره شبای بانکی خود را آماده داشته و گذرنامه با اعتبار حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ داشته باشند.

عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ از اوایل ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ذی‌الحجه و اوایل محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

مدیر حج و زیارت زنجان تأکید کرد که ثبت‌نام قطعی منوط به پرداخت مبلغ پیش‌ثبت‌نام است و اولویت با متقاضیانی است که در ۱۰ روز اول اقدام کنند.