آغاز برنامه استانی پویش سلامت دهان و دندان در مشهد
آیین افتتاحیه استانی پویش ملی سلامت دهان و دندان به میزبانی مدرسه ابتدایی دخترانه رضا نایب درمشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، محسن قطبی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در این طرح اقدامات مهمی مانند غربالگری، آموزش فیشورسیلانت، فلوراید تراپی و مراقبت ویژه از دندان ششم در مدارس ابتدایی مشهد و شهرستانهای استان انجام خواهد گرفت.
وی افزود: این پویش با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار میشود.
وی بیان کرد: در این طرح ملی شعار دو دو تا یادت نره یعنی روزی دوبار مسواک هر بار دو دقیقه با هدف نهادینه سازی عادات صحیح بهداشتی در بین دانش آموزان آغاز شد.
همچنین در پایان این جشنواره هدایایی به دانش آموزان منتخب اهدا شد.