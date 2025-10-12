به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی اظهار داشت: از دستاورد‌های سفر رئیس جمهور به استان بوشهر در بهمن‌ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است.

وی افزود: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه ثابت و ۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه در گردش به واحد‌های تولیدی پرداخت می‌شود.

رستمی گفت: بر اساس ابلاغی که نهاد ریاست جمهوری انجام داد، از ابتدای امسال اقدامات لازم برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته و بر این اساس، ۹۴ طرح توسط بانک‌های عامل پذیرش و تسهیلات نیز پرداخت شد که بیش از ۷۶۰۰ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه ۲۰ همت تسهیلات در بازه زمانی ۲ ساله ترسیم شده گفت: بر اساس این تقسیم‌بندی، امسال تاکنون ۷۴ درصد تسهیلات پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال نخست، پرداخت تسهیلات به بالای صددرصد تعهدات سال نخست برسد.

رستمی یادآور شد: سیاست استان است که تسهیلات تمام طرح‌های سفر رئیس‌جمهور، در بازه ۲ ساله پرداخت شوند.