به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن خوشنویسان مشهد دیشب در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به مناسب هفته خوشنویسی در نگارخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام افتتاح شده است و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

محمدعلی فراستی افزود: در این نمایشگاه حدود ۱۰۰ اثر از ۴۰ نفر از استادان، مدرسان و اعضای انجمن خوشنویسان مشهد در معرض نمایش قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این آثار شامل خط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نقاشی خط است و اکثر آثار مربوط به خط نستعلیق و خط شکسته نستعلیق است.

رییس انجمن خوشنویسان مشهد ادامه داد: این نمایشگاه صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و در شیفت عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ دایر خواهد بود.

فراستی گفت: پایان هفته نیز یک کارگاه آموزشی با موضوع خوشنویسی برگزار خواهد شد که در این برنامه از خوشنویسان قدردانی میشود.