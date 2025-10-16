در نیمه نخست امسال، پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف بیش از ۴۰۱ میلیارد تومان کالای قاچاق شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: بیشترین تمرکز این پلیس، کشف پرونده‌های کلان قاچاق سازمان یافته در استان بوده که طی نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ حسین بدری افزود: مبارزه با قاچاق کالا، ارز و انواع جرایم اقتصادی شامل پولشویی، اختلاس، زمین خواری، رشا و ارتشاء و اغلب مفاسد اجتماعی از ماموریت‌های ویژه این پلیس است

وی یادآور شد: در کشفیات کالای قاچاق طی نیمه نخست امسال ۴۰۱ میلیارد تومان کالای کشف و به اموال تملیکی استان انتقال داده شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

سرهنگ بدری تصریح کرد: توقیف خودرو‌های شوتی نیز در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به طرح‌های مختلف اجرا شده در استان جهت پیشگیری و کشف کالا‌های قاچاق، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۷ طرح سراسری، استانی و فرااستانی اجرا شده است.

سرهنگ بدری ادامه داد: امسال همچنین ارزش کالا‌های اساسی احتکار شده مکشوفه در استان به بیش از ۸۳ میلیاد تومان رسیده است که بیشترین این کالا‌ها شامل برنج، آرد، گندم و روغن بوده است.

وی بابیان اینکه تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی نسبت به سال قبل ۷۷ درصد افزایش دارد، گفت: ارزش کالا‌های قاچاق توقیفی از سوی این پلیس نیز ۵۳ درصد نسبت به نیمه نخست سال قبل رشد داشته است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان با تاکید بر قاطعیت این پلیس در اجرای مستمر طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل مردم با پلیس در اجرای هرچه بهتر طرح‌های مبارزه با قاچاق بسیار تاثرگذار است.

سرهنگ بدری از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و ارز موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و از طریق ستاد خبری ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.