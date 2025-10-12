پدر شهید بنده علی صالحی، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گفت: بابا خان صالح پدر شهید بنده علی صالحی به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: شهید بنده علی صالحی، متولد دوم آذرماه ۱۳۴۲ در روستای چشمه‌علی از توابع شهرستان بروجن، پس از حضور در جبهه به عنوان سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیست‌وچهارم فروردین ۱۳۶۳ در مراغه به فیض شهادت نائل آمد.

مزار این شهید گرانقدر در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.