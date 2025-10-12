بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.

ارائه بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری به سرمایه‌گذاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: با توجه به دیدگاه‌های دولت چهاردهم و راهبُرد‌های دولت برای تحقق اهداف شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) توانستیم مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (شنبه‌های سرمایه‌گذاری) چهارمحال و بختیاری را تشکیل دهیم.

رمضانی افزود: در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (شنبه‌های سرمایه‌گذاری) استان بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آماده و به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.

وی گفت: اکنون فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعتی و خدماتی استان آماده شده است.

رمضانی یادآور شد: به‌نظر می‌رسد دروازه‌های چهارمحال و بختیاری براساس سند آمایش سرزمینی بر روی سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف باز شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: برخی نقاط استان همچنان کم برخوردار بوده و وام‌های کم‌بهره با قسط‌های طولانی‌مدت و تنفس بیشتر برای محرومیت‌زدایی تأثیرگذار است.