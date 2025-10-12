پخش زنده
امروز: -
«سرزمین من»، با تمرکز بر رویداد ملی «ایران جان-فارس ایران» و «مستند فرهنگ»، با گرامیداشت حافظ شاعر بلندآوازه ایران زمین در روز حافظ، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «سرزمین من»، این هفته با تمرکز بر چهارمین رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران» پخش و در دومین روز از این رویداد ملی این برنامه از شهرستان نیریز استان فارس، میشود.
ویژهبرنامه «سرزمین من»، در این قسمت به معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی نیریز بهعنوان یکی از کهنترین شهرهای ایران اختصاص دارد و تلاش دارد سهم این منطقه را در پاسداری از میراث ملی و هویت ایرانی در گفتوگو با مسئولان و کارشناسان این حوزه بررسی کند.
در بخشهای مختلف برنامه، گفتوگوهایی با کارشناسان فرهنگی، پژوهشگران و هنرمندان محلی پخش میشود تا سازوکار برگزاری رویداد ملی «ایرانجان» و تأثیر آن در توسعه فرهنگی و گردشگری استان فارس تبیین شود.
این برنامه به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری و فریبا هاشمی و با کارشناسی و اجرای محمدعلی مؤمنی و گویندگی اکبر کریمی و اسماعیل حسین زاده، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با همکاری رادیو فارس، ساعت ۱۳، روی موج افام ردیف ۱۰۶ وایام ۵۸۵ کیلوهرتز و مرکز فارس میشود.
همزمان با بزرگداشت روز حافظ، «مستند فرهنگ»، وبژه گرامیداشت این شاعر از رادیو فرهنگ پخش میشود. این برنامه که به زندگی و آثار شمسالدین محمد حافظ شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران زمین میپردازد، روایتی است مستند از سیر زندگی، اندیشه و جایگاه حافظ در ادبیات فارسی.
در این مستند، که به تهیه کنندگی حمیرا فراتی تولید شده است، بخشهایی از زندگینامه و چگونگی شکلگیری اندیشههای عرفانی و ادبی حافظ روایت و سازوکار ماندگاری شعر او در فرهنگ ایرانی بررسی میشود.
این برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود و با نگاهی تحلیلی و روایی، تلاش دارد روایتی مستند و واقعگرایانه از شاعر نامدار شیراز، خالق غزلهای جاودانه، به شنوندگان ارائه کند.
رادیو فرهنگ را روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید .