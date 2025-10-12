پخش زنده
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: محدودیت موقت تردد با هدف اجرای عملیات اصلاح هندسی در مسیرهای منتهی به میدان قشم برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: با توجه به مطالبه ساکنان برای ارتقاء سطح خدماتدهی و بهبود وضعیت معابر شهری، به دلیل اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان قشم، مسیرهای جایگزین تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به میدان اعلام شد.
بلوار خلیج فارس، رینگ ۷۵ متری به سمت میدان حافظ تا اطلاع ثانوی با محدودیت تردد مواجه است و رانندگان از میدان پرواز به سمت میدان حافظ میتوانند تردد کنند.
تردد وسایل نقلیه از میدان حافظ به سمت میدان قشم نیز با محدودیت تردد روبهرو است و بلوارهای گردشگری و امیر کبیر به عنوان مسیر جایگزین انتخاب شدهاند.
بلوار پلیس، بلوار خرمشهر به میدان قشم تا اطلاع ثانوی تردد امکان پذیر نیست و رانندگان میتوانند از بلوار پلیس تردد خود را انجام دهند.
رانندگان تا اطلاع ثانوی در مسیر میدان پرواز به سمت میدان قشم و شهید سلیمانی امکان تردد ندارند و میتوانند از مسیر کندرو، بلوار پرواز و میدان حافظ تردد کنند.