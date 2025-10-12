پخش زنده
امروز:
در اجلاس شرم الشیخ ۲۵ رهبر جهان شرکت میکنند که ایران هم از جمله دعوت شدگان به این اجلاس است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرنگار اسکای نیوز عربی روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد: اجلاس صلح شرم الشیخ که قرار است دوشنبه آینده برگزار شود، با حضور ۲۵ نفر از رهبران، روسای جمهور و نمایندگان سازمانهای بین المللی و منطقهای برگزار خواهد شد.
منابع اعلام کردند که هیئتهای شرکتکننده در اجلاس شرمالشیخ از امروز یکشنبه، وارد مصر خواهند شد. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او علاوه بر ریاست مشترک اجلاس بینالمللی صلح، یک اجلاس دوجانبه نیز برگزار خواهند کرد.
این منابع خاطرنشان کردند: ۲۵ نفر از رهبران و سران کشورهای عربی، اسلامی، اروپایی و آسیایی و همچنین نمایندگان سازمانهای بینالمللی و منطقهای، حضور خود را در اجلاس شرمالشیخ که قرار است روز دوشنبه به ریاست مشترک مصر و آمریکا برگزار شود، تأیید کردهاند.
به گفته این منابع در میان کسانی که حضور خود را در شرم الشیخ تأیید کردهاند، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میباشند.
منابع همچنین اعلام کردند که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از جمله دعوتشدگان برای شرکت در این اجلاس است.