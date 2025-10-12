به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قوچان گفت: نمایشگاه «هفت قلم» در نگارخانه کتیبه قوچان، در جنب پل تاریخی اترک، با حضور اساتید هنرمندان و مسئولان گشایش یافت و تا روز دوشنبه ادامه دارد .

«ابراهیم مطاعی» افزود: در این نمایشگاه، آثار اساتید و هنرمندان برجسته خوشنویسی قوچان از جمله استاد اسماعیلی قوچانی، رضوانی، ابراهیمی فخر، خیامی، مروجان، بخشی، میرزازاده، شهابی، مکانیک، کلیدری، ادیبی، لاچین و همچنین هنرجویان این رشته هنری در معرض دید عموم قرار گرفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قوچان اظهارداشت: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای برپایی، صبح‌ها از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ به نگارخانه کتیبه مراجعه کنند.

مطاعی از برگزاری ویژه برنامه «هم‌نویسی» در روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه، ساعت ۱۸:۳۰ در همین مکان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه، فرصتی ارزشمند برای دیدار و گفت‌وگوی مستقیم علاقه‌مندان با اساتید برجسته خوشنویسی و تماشای جلوه‌های زیبا و چشمنواز این هنر اصیل ایرانی است.