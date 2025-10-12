پخش زنده
پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ از امروز بیستم مهر ماه در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: همزمان با سراسر کشور پیشثبتنام متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ در استان آغاز شد.
حجت الاسلام حسین اژدری افزود: پیش ثبتنام متقاضیان بر اساس اولویتبندی اعلام شده و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه my.haj.ir امکان پذیر است.
وی گفت: در این دوره تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۸۶ از ساعت ۱۰صبح امروز، دارندگان قبوض تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه ۲۳ مهرماه و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۸۶، از ساعت ۱۰صبح شنبه ۲۶ مهرماه سال جاری، میتوانند برای پیش ثبت نام اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت استان اصفهان ادامه داد: این پیش ثبت نام تا تکمیل ظرفیت کاروانها ادامه دارد و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت، از اولویتهای بعدی دعوت میشود.
رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: متقاضیان با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات خود اقدام و یا به دفاتر و شرکتهای زیارتی شهرستان مراجعه کنند.
عملیات اعزام کاروانهای حج تمتع از دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت.