به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این میان، شهرستان بوشهر با ۳۱۴ هزار نفر جمعیت، پرجمعیت‌ترین شهرستان استان به شمار می‌رود.

پس از بوشهر، شهرستان دشتستان با ۲۶۵ هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد. شهرستان‌های کنگان با ۱۱۲ هزار نفر و گناوه با ۱۰۷ هزار نفر نیز در رتبه‌های سوم و چهارم هستند.

در ادامه، شهرستان‌های دیگر استان به ترتیب زیر قرار گرفته‌اند: دشتی: ۹۱ هزار نفر، تنگستان: ۸۱ هزار نفر، عسلویه: ۷۶ هزار نفر، جم: ۷۳ هزار نفر، دیّر: ۶۲ هزار نفر و دیلم: ۳۶ هزار نفر

افزایش جمعیت در برخی شهرستان‌ها به ویژه مناطق جنوبی استان، به دلیل توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی عنوان شده است.