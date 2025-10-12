پخش زنده
فیلم کوتاه داستانی ساعت ۹ ساخته کارگردان چهارمحال و بختیاری به جشنواره آمریکا ۲۰۲۵ راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فیلم کوتاه داستانی «ساعت ۹» به کارگردانی مشترک «علی اسکندری و مجتبی سلیمی» و تهیه کنندگی مشترک «علی اسکندری، سیمین فلسفی و مجتبی سلیمی» نخستین حضور خود را در جشنواره بین المللی «Bollywood Hollywood Film Festival Las Vegas» آمریکا تجربه خواهد کرد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است که: «کودکی به نام آرش به خاطر مشکلاتی که در زندگی برایش ایجاد شده، تصمیم میگیرد تا دستگاهی بسازد و به ماه سفر کند. همکلاسی او گلرخ از تصمیم آرش آگاه میشود و تمایل خود را برای همسفر شدن با او اعلام میکند و ...»