سرپرست حج و زیارت استان بوشهر گفت: نام نویسی مقدماتی افراد دارای شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی صداقت افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط سازمان حج و زیارت افراد دارای شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از امروز میتوانند برای ثبت نام مقدماتی به سامانه سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.
وی گفت: دارندگان قبوض ودیعه گذاران حج تمتع میتوانند از ساعت ۱۰ صبح با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به بروز رسانی اطلاعات خود و همراهان طبق زمان بندی تعیین شده در سامانه اقدام کنند.
صداقت اولویتهای نام نویسی را به ترتیب زیر بیان کرد: اولویت اول تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
اولویت دوم:تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
اولویت سوم:تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
وی گفت: در صورت عدم مراجعه هریک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت میشود.