به گزارش خبرگزاری صداوسیما،اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از تحولات چند روز گذشته بین پاکستان و افغانستان، ضرورت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور را خاطرنشان کرد و خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفت‌و‌گو بین طرفین با هدف کاهش تنش و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای حفظ صلح و ثبات در محیط پیرامونی قائل بوده و آماده هرگونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است.