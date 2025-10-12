پخش زنده
امروز: -
پیش ثبتنام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از امروز ۲۰ مهر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان گفت: پیش ثبت نام (ثبت نام مقدماتی) از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهر با توجه به زمان بندی پیش ثبت نام براساس تاریخ ودیعه گذاری، اولویت، مشمولان تشرف و زمان ثبتنام آغاز میشود.
دستگردی گفت: تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ میتوانند نام نویسی کنند.
به گفته وی قبل از نامنویسی با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت استان افزود: دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر میتوانند نام نویسی کنند.
به گفته دستگردی درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت میشود.