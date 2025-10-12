به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، صالحی نژادگفت:هرگونه خدمت از قبیل انشعابات آب، برق و سایر امتیازات به متصرفان منابع طبیعی خودداری وامتیازدهی در این زمینه، تخلف محسوب شده و با عاملان آن مطابق قانون برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب جیرفت اظهار داشت: منابع طبیعی ثروتی ملی و میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده است و دادستانی با هرگونه تعرض، تخریب، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز و همچنین قاچاق چوب و زغال با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به برخورد قانونی با افرادی که اموال عمومی را در اختیار متصرفان و زمین‌خواران قرار می‌دهند، هشدار داد: دادستانی عزم جدی برای مقابله با زمین‌خواری و صیانت از منابع طبیعی دارد و هیچ‌گونه تسامحی در برابر تضییع حقوق عمومی و انفال نخواهد داشت.