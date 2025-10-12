به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرداد گنجه افزود: این طرح‌ها در تقاطع عالیشهر به سمت گورکات و محور بوشهر به بندر ریگ (رمپ ورودی و خروجی تقاطع غیر همسطح) اجرا شده است.

وی گفت: ۱۴.۵ کیلومتر روشنایی طولی دیگر در برنامه امسال اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

گنجه اظهار داشت: همچنین ۱۱ طرح روشنایی نقطه‌ای در استان اجرا شده که شامل راهدارخانه شبانکاره، تقاطع دوربرگردان روستای عربی، تقاطع روستای چم تنگ (دشتستان)، تقاطع روستای جبری در محور کوهپایه‌مند ساحلی، تقاطع رمپ پایگاه هلال احمر در محور بوشهر- دیر، تقاطع روستای گلدشت دشتستان، اتصال ورودی و خروجی عالیشهر- تنگک، تقاطع تنگ- عالیشهر، دوربرگردان کاکی و تقاطع تل چم شهابی گناوه است.