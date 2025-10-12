پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دمای هوا تا اواسط هفته، تغییر چندانی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در مناطق دریایی افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات ناپایداری جوی پیش بینی میشود.
او افزود: در مناطق دریایی افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس بویژه آبهای جاسک خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: مناطق دریایی استان بویژه شرق تنگه هرمز، متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود در این مدت تمهیدات لازم در بنادر برای تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود و شناورهای سبک وتفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.
مرضیه سی سی پور گفت: فردا از سرعت بادهای جنوب شرقی کاسته خواهد شد، اما وقوع رگبار پراکنده باران علاوه بر ارتفاعات در پارهای نقاط مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز نیز پیش بینی میشود و از بعدازظهر سه شنبه نیز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی برروی خلیج فارس و تنگه هرمز مورد انتظار است.