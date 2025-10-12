مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری چین سازمان همکاری شانگهای و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ هاشم امینی در تشریح ابعاد این تفاهم‌نامه اظهار داشت: این همکاری در چارچوب توافق‌نامه بلندمدت همکاری اقتصادی ایران و چین و با تکیه بر ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای شکل گرفته و گامی مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین به صنعت آب و فاضلاب کشور است.

او افزود: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، اجرای طرحهای فاضلاب در استان‌های منتخب کشور (خوزستان، گلستان، مازندران، گیلان و اصفهان) مشروط به تصویب نهایی طرح‌ها در کمیته مشترک خط اعتباری ایران و چین خواهد بود و پس از تأیید، فرآیند طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌ها با بهره‌گیری از توان شرکت‌های چینی و نظارت فنی متخصصان ایرانی آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تأکید ویژه در این تفاهم‌نامه بر انتقال دانش و فناوری خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار سرمایه‌گذاری، بخش مهمی از این همکاری به آموزش نیروی انسانی، بومی‌سازی فناوری‌های هوشمند و ارتقای سطح مهارت کارشناسان و مدیران صنعت آب و فاضلاب ایران اختصاص دارد که نقشی مؤثر در ارتقای بهره‌وری و کارآمدی زیرساخت‌های کشور خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این تفاهم‌نامه را نمادی از دیپلماسی اقتصادی موفق دولت در حوزه صنعت آب و فاضلاب دانست و تصریح کرد: این همکاری می‌تواند به عنوان مدلی برای توسعه طرحهای زیربنایی در سطح ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد و نشان‌دهنده اعتماد متقابل و اراده مشترک دو کشور برای توسعه پایدار در حوزه زیرساخت‌های حیاتی آب و فاضلاب است.