سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: موضوع هوش مصنوعی و ابعاد مختلف طرح کمیسیون صنایع در این خصوص در جلسه غیر علنی امروز مجلس با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی اظهار داشت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت غیر علنی آغاز شده است. با توجه به بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح ملی هوش مصنوعی بر اساس دستور جلسه علنی و اهمیت این موضوع ابعاد مختلف مسأله هوش مصنوعی در جلسه غیر علنی در حال بررسی است. در جلسه غیر علنی، آقای نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و برخی کارشناسان حوزه هوش مصنوعی حضور دارند و توضیحاتی در خصوص این موضوع به نمایندگان ارائه میدهند.