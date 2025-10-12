۲۵ واحد صنفی متخلف در استان همدان نیمه نخست سال جاری، پلمب و برای ۳۴ واحد، پرده تخلف نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: در این مدت سه هزار و ۲۰۰ گشت بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شده که بیشترین بازرسی از نانوایی‌ها با ۵۷۴ مورد و سپس خواربارفروشی، مرغ فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده است.

مرضیه یونسی افزود: همچنین ۵۰۱ پرونده قاچاق کالا تشکیل شده که ۹۲ درصد آنها رسیدگی شده است که بیشترین آن مربوط به لوازم خانگی، پارچه و ابزار آلات است.

او با بیان اینکه بزرگترین محموله قاچاق کالای کشف شده مربوط به پارچه است، تاکید کرد: قاچاقچیان کالا در مجموع در این مدت ۹۵۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: این اداره کل به پنج هزار و ۹۲۷ پرونده تخلفاتی در ۶ ماهه اول امسال رسیدگی کرد و متخلفان به یک هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

یونسی افزود: ۷۵ ماینر در نیمه نخست سال جاری در استان شناسایی و ضبط شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، دو برابر و میزان جریمه چهار برابر شده است.

او تصریح کرد: قاچاق ماینر نه‌تنها مصداق بارز تخلف اقتصادی است، بلکه به‌دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد می‌کند و موجب اختلال در تأمین برق برای مصارف عمومی و صنعتی می‌شود.

هیچ‌گونه مماشاتی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد و احکام صادره با هدف بازدارندگی و حمایت از حقوق عمومی اجرا می‌شود.