جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای قالیباف قبل از قرائت دستورکار مجلس با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی به مدت نیم ساعت گفت: جلسه غیرعلنی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برای چگونگی بررسی طرح ملی هوش مصنوعی برگزار و مطالبی درباره ابعاد مختلف هوش مصنوعی بیان شد.

دستورکار امروز صحن علنی به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی