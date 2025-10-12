به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام فرمانداری دشت آزادگان، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود شدید حاصل از آن در شهرستان دشت آزادگان، به اطلاع می‌رساند: امروز یکشنبه بیستم مهرماه مدارس شهرستان دشت آزادگان در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

کلیه ادارات، مراکز آموزشی و دستگاه‌های دولتی در شهرستان دشت آزادگان نیز با دو ساعت تأخیر بازگشایی خواهند شد.