به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، همه دانشجویان مصدوم حادثه ناگوار سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه پس از طی مراحل درمانی و مراقبت‌های تخصصی، از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان مرخص شدند.

صبح روز هشتم مهر، تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند . چند روز پس از این تصادف یکی از مصدومان خانم فاطمه شیرازی به رغم عمل جراحی تخصصی فک و صورت درگذشت و شمار متوفیان این حادثه به سه نفر رسید.

کارن یحیایی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به ترخیص همه مصدومان این حادثه گفت: برای بهبود و نجات جان دانشجویان مصدوم، تیم‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی و تیم فوق‌تخصصی اعزامی از مراکز درمانی تهران جهت عمل جراحی لگن برای یکی از مصدومان اقدامات گستردئه ای انجام دادند ص

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن ابراز مجدد همدردی و تسلیت جامعه دانشگاهی به خانواده‌های داغدار و عموم دانشجویان، خاطرنشان کرد: موضوع شناسایی و پیگیری علل و برخورد با مسببان حادثه از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است و دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد کرد .

در پی حادثه تصادف سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه، معاون فعلی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان که تا یک ماه پیش مسئولیت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه را عهده دار بود، مدیر امور دانشجویی دانشگاه و مسئول امور حمل و نقل دانشکده پیراپزشکی سرخه از مسئولیت کنار گذاشته شدند.