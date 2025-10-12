سقوط خودروی سمند درون پل در جاده نی ریز به سیرجان، یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط خودرو سمند به درون پل در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز-سیرجان، نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی عبادی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی، به تثبیت صحنه و رهاسازی با ست هیدرویک اقدام کردند و فوتی که مردم ۳۶ ساله بود را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.