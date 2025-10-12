پخش زنده
وزیر امور خارجه چین موضع خود را درباره مرحله اول توافق آتشبس در غزه اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، ضمن استقبال از تلاشها برای بازگرداندن صلح و نجات جان انسانها، فاجعه انسانی در غزه را لکهای ننگین در قرن بیستویکم توصیف کرد و تأکید نمود که وجدان بشری باید به این مسئله بیدار شود.
وزیر امور خارجه چین که در نشست خبری مشترک با همتای سوئیسی خود سخن میگفت: سه درخواست مهم از طرفهای ذیربط مطرح کرد.
تلاش مشترک برای تحقق یک آتشبس واقعی، جامع و پایدار و حل بحران انسانی و برقراری ثبات در منطقه، ایجاد اجماع بینالمللی درباره «اداره فلسطین توسط فلسطینیان» و اجرای کامل آن بنحوی که هر تصمیم درباره آینده غزه بر اساس خواست مردم فلسطین اتخاذ شود.
تاکید بر اصل بنیادین «راه حل دو کشور» و تلاش برای تحقق استقلال فلسطین و احقاق حقوق مشروع آن و از بین بردن بیعدالتی تاریخی و ریشههای خشونت سه درخواست وزیر امور خارجه چین در طرفهای درگیر بود.
وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرد: پکن مایل است همکاری خود با جامعه بینالمللی از جمله سوئیس، را برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه ادامه دهد و در این مسیر تلاشهای خستگیناپذیری انجام دهد.