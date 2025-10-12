پخش زنده
جشنواره آبشارهای سرزمین هزار چشمه با حضور نمایندگان ۲۱ روستا در منطقه گردشگری بیبیسیدان بخش پادنا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون دفتر امور روستایی استانداری اصفهان با اشاره به تداوم برگزاری رویدادهای روستایی گفت: جشنواره آبشارهای سرزمین هزار چشمه سمیرم چهلمین رویداد روستایی در استان اصفهان است که در دو ماه گذشته برگزار شده است.
ابوالفضل مختارزاده افزود: با برنامهریزیهای انجام شده پیشبینی میشود ۶۰ رویداد روستایی دیگر در استان اصفهان تا پایان امسال با هدف توانمندیهای روستایی برگزار شود.
بخشدار بخش پادنای سمیرم نیزگفت: در این جشنواره بیش از ۲۰ غرفه متنوع از محصولات، تولیدات و صنایعدستی روستاییان بخش پادنا برپا شد.
حسن داخم افزود: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی دستاوردها، تولیدات، صنایعدستی و جاذبههای گردشگری روستاهای سرزمین هزار چشمه است.
منطقه گردشگری روستای بیبیسیدان در بخش پادنای سفلی سمیرم، در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع است.