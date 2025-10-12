پخش زنده
با هدف خودکفایی تولید دانههای روغنی کشت پاییزه کلزا در بابل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به آغاز کشت پاییزه کلزا در بابل گفت: پیش بینی میشود بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت کلزا برود.
وی افزود: کشت پاییزه کلزا در شهرستان بابل با کشت اولین مزرعه به مساحت ۰.۴ هکتار در روستای «پوست کلا» از توابع بخش بندپی شرقی آغاز شد و این مزرعه با رقم «ظفر» زیر کشت رفته است.
وی بیان اینکه کلزا یکی از محصولات استراتژیک کشور است تصریح کرد: توسعه کشت این محصول میتواند به خودکفایی کشور در تولید دانههای روغنی و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.
مدیر جهاد کشاورزی بابل به مزایای کشت کلزا اشاره کرد وادامه داد: ارزش تناوبی بالا، درصد پروتئین مناسب برای تغذیه دام، دارا بودن ۴۰ درصد روغن از نوع اسید چرب غیراشباع و ارزش غذایی بالا از جمله برتریهای این محصول است.
شهیدیپور گفت: کشاورزان متقاضی کشت کلزا میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی مناطق خود و عقد قرارداد، بذر یارانهای مورد نیاز را از کارگزار شهرستانی توزیع بذر کلزا (واقع در بخش گتاب) تأمین کنند.