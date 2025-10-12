پخش زنده
طرح توسعه واحد تولید بتن آماده با سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر، افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون صنایع اداره کل صمت استان همدان در آئین افتتاح این واحد، گفت: این واحد صنعتی با اجرای طرح توسعه، ظرفیت تولید سالانه خود را به ۹۰ هزار مترمکعب بتن آماده رسانده است.
رضایی با اشاره به اهمیت ارتقاء کیفیت در تولید بتن، بر رعایت الزامات استاندارد، آمادهسازی بتن در محل کارخانه و انتقال آن به پروژهها با حفظ کیفیت تأکید کرد و افزود: ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی، نقش مهمی در استحکامبخشی بناها و افزایش ایمنی ساختمانهای مسکونی و عمرانی دارد و توجه به این موضوع، یکی از اولویتهای اصلی بخش صنعت استان است.
او توسعه واحدهای تولیدی و ارتقاء بهرهوری صنایع را از سیاستهای کلان وزارت صمت دانست و تصریح کرد: پشتیبانی از تولیدکنندگان فعال در بخش مصالح ساختمانی، علاوه بر رونق ساختوساز، زمینهساز اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان است.