به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال از یک منزل مسکونی در زنجان خبر داد.

سرهنگ بدری به نقش مخرب فعالیت استخراج رمز ارز‌ها در نظام اقتصادی و شبکه توزیع برق به دلیل مصرف زیاد اشاره کرد و افزود: یکی از ماموریت‌های مجموعه انتظامی برخورد با دستگاه‌های غیرمجاز استخراج ارز‌های دیجیتال، کشف و جمع‌آوری آنهاست و این امر با جدیت و به طور مستمر انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در پی اطلاعات پلیسی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال داخل یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های زنجان، بررسی موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

بدری گفت: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شده و در بازرسی از این مکان، ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال را کشف کردند.