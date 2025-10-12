به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به اینکه توزیع واکسن فصلی آنفلوآنزا ۲۰۲۵_ ۲۰۲۶ از مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده است گفت: تاکنون ۱۰هزار و ۲۶۶ دز واکسن آنفلوآنزا هلندی در داروخانه های استان توزیع شده است.

کیانی افزود: توزیع واکسن آنفلوآنزای فرانسوی نیز آغاز شده است.

وی گفت: علاوه براین واکسن ایرانی آنفلوآنزا با نام فلوگارد بصورت نامحدود قابل عرضه و توزیع است .

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین به آغاز توزیع واکسن آبله مرغان از آبان ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود:تاکنون ۱۴۱ دز واکسن با توجه به تقاضای بیماران در داروخانه ها توزیع شده است .