دبیر انجمن صنعت گوشت ایران اعلام کرد: با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوارها، گوشت گوساله منجمد و گرم با قیمت مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت ایران گفت: توزیع گوشت گوسفندی تنظیم بازاری نیز از هفته آینده در همین مراکز آغاز خواهد شد.

دبیر انجمن صنعت گوشت ایران تأکید کرد: عرضه این محصولات با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در قالب طرح‌های تنظیم بازار انجام می‌شود تا از نوسانات قیمتی در بازار گوشت قرمز جلوگیری شود