به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدحسین هوشنگی در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران از رونمایی نخستین مرکز پردازش هوشمند سورت مرسولات پستی در شهر رشت خبر داد و گفت: پست گیلان در مسیر تبدیل شدن به مرجع خدمات لجستیک دیجیتال منطقه است و به زودی هاب پستی استان را احداث خواهیم کرد که زمینه ساز راه اندازی هاب پستی بین المللی و تقویت دیپلماسی پستی است.

وی هدف از راه اندازی مرکز پردازش هوشمند سورت مرسولات پستی را افزایش سرعت و کیفیت ارسال مرسولات دانست و گفت: این مجموعه دانش بنیان به اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد، زیرا رویکرد پست از پاکت به بسته تغییر کرده و باید برای توسعه لجستیک تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی کنیم.

محمدحسین هوشنگی پست را یک زیرساخت بین تولیدکننده و مصرف کننده دانست و گفت: پست گیلان آمادگی دارد محصولات استراتژیک این استان نظیر چای و برنج را با قیمت ارزانتر به مقصد ارسال کند.

وی با بیان اینکه در سه ماهه تابستان امسال ۲۹ تن مرسولات بومی و محلی را پذیرش، آماده سازی و رهسپار کردیم، ادامه داد: به دنبال توسعه اقتصاد روستا هستیم و محصولات بومی و محلی گیلان را از مبدا تولید به مصرف کننده واقعی می‌رسانیم.