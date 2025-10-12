به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل دختران پومسه کار استان اردبیل در مسابقات بین المللی هانمادانگ کوکیوان کاپ به میزبانی هیات تکواندو اصفهان با کسب عنوان قهرمانی پومسه بالای ۱۸ سال خوش درخشیدند.مسابقات بین المللی هانمادانگ کوکیوان کاپ که به میزبانی هیات تکواندو استان اصفهان در بخش بانوان برگزار شد، تیم دختران پرواز هیات تکواندو استان اردبیل توانست در پومسه ایروبیک تیمی بالای ۱۸ سال موفق به کسب مقام اول تیمی شدند، در بخش پومسه ی ایروبیک تکواندو زیر ۱۸ سال نیز تیم دختران کوهستان هیات تکواندو استان اردبیل موفق به کسب مقام سوم تیمی شدند.