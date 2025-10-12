به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در خراسان جنوبی ۷ معدن دولومیت شناسایی شده که ۶ معدن فعال و یک معدن غیرفعال است.

شادنوش افزود: استخراج سالانه از معادن دولومیت خراسان جنوبی ۳۵۴ هزار و ۷۵۰ تن است.

وی با بیان اینکه در این معادن ۵۸ نفر مشغول به کارند گفت: معادن دولومیت استان ۴ مورد در طبس و در بشرویه، خوسف و فردوس هر کدام یک معدن واقع شده است.