معادن دولومیت خراسان جنوبی ۳۰۷ میلیون تن ذخیره قطعی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در خراسان جنوبی ۷ معدن دولومیت شناسایی شده که ۶ معدن فعال و یک معدن غیرفعال است.
شادنوش افزود: استخراج سالانه از معادن دولومیت خراسان جنوبی ۳۵۴ هزار و ۷۵۰ تن است.
وی با بیان اینکه در این معادن ۵۸ نفر مشغول به کارند گفت: معادن دولومیت استان ۴ مورد در طبس و در بشرویه، خوسف و فردوس هر کدام یک معدن واقع شده است.